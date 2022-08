"Les gens étaient complètement stupéfaits" : découvrez un village de vacances pas comme les autres dans le Finistère

Difficile de rester dans son coin dans ce paysage tout en courbe. Mais par endroits, on met aujourd’hui des carrés suspendus au plafond pour lutter contre le bruit. "Ce sont des nouvelles techniques qui permettent d’absorber le son. Quand ça a débuté, c’était jusqu’à 800 personnes qui se retrouvaient ici. Ça faisait beaucoup de monde, mais c’est aussi une autre époque puisque chacun venait et aidait à éplucher les pommes de terre et à faire la vaisselle. On était plutôt sur une grande colonie de vacances", explique Amélie Gélot, la directrice.