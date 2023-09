5 logements vraiment insolites que l'on peut louer !

Si on connaît les yourtes ou les Airbnb dans des igloos, avez-vous déjà tenté une nuitée au sein d’une grotte, et plus particulièrement celle que l’on surnomme la tanière de l’ours ? En plein cœur d’une réserve naturelle et ornithologique près de Dinant, en Belgique, cette grotte accrochée à la paroi rocheuse vous permet de passer un séjour insolite hors du temps ! Les hommes de Cro-Magnon vous envieraient sûrement en voyant tout le confort de la grotte dans laquelle vous passez la nuit…