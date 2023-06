Vacances au camping : ai-je le droit d'emmener mon chien ?

En France, aucune loi ne stipule une interdiction ou une autorisation générale et de nombreux campings acceptent les animaux de compagnie. Ils sont, d'après le site spécialisé Club Camping, 8 200 sur les 9 650 que compte l'Hexagone. Le choix est au bon vouloir du gérant de l'établissement.

Notez néanmoins que comme pour toutes les locations, les chiens d'attaque dits de première catégorie (mastiffs, pitbulls, Tosas) ainsi que les chiens de garde et de défense de deuxième catégorie (rottweillers, American Staffordshire terriers, Tosas) seront interdits, car ils sont considérés comme dangereux.

Certains peuvent également émettre des réticences en fonction de la race du chien, même s'il n'appartient pas aux première et deuxième catégorie, et du taux de remplissage du camping, afin de garantir un hébergement de qualité pour tous. C'est pourquoi il est indispensable de bien vous renseigner lors de votre réservation et d'obtenir une réponse claire et précise avant de préparer vos vacances avec votre chien.