Vacances au camping : on ne plante pas sa tente n’importe où !

Cela peut sembler évident, mais on ne plante pas sa tente sur un terrain en pente. Privilégiez un emplacement le plus plat possible pour le maximum de confort. De même, si vous le pouvez, évitez un terrain caillouteux et préférez un sol sableux ou avec de l’herbe. Si vous n’avez pas le choix, prenez une bâche pour protéger le sol de votre tente.

Choisissez également un terrain suffisamment grand pour accueillir votre tente, mais aussi un “espace de vie” où vous prendrez vos repas. Avec des enfants, il n’y a jamais trop d’espace.