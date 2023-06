Vacances au camping : quel est le matériel nécessaire ?

Après avoir bien dormi, il est également important de bien manger. Pour cela, il faut plusieurs choses indispensables, à commencer par un réchaud (et la bouteille de gaz qui va avec). Il vous servira pour préparer votre café le matin et vos pâtes le soir. Pas besoin d’investir dans un frigo, la plupart des campings en louent. Pour mettre sur le réchaud, il vous faudra une ou deux casseroles et éventuellement une poêle, ne ramenez pas toute votre batterie de cuisine ! Munissez-vous d’assiettes, verres, tasses et couverts ainsi que de quelques boites hermétiques pour conserver les aliments.

Pour éviter de tout acheter en double (et potentiellement de gaspiller), piochez dans vos placards et tiroirs pour les éléments de base tels que sel, poivre, huile, vinaigre… Si vous souhaitez esquiver les allers-retours aux sanitaires, investissez dans un jerrican que vous remplirez d’eau et qui vous servira pour faire cuire vos aliments. Enfin, tout dépend de votre exigence en matière de confort, mais une table ainsi que des chaises pliantes peuvent également se révéler un bon investissement !