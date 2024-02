Vacances au ski : peut-on se faire rembourser s’il n’y a pas de neige ?

La réservation d’un logement n’est pratiquement jamais remboursée pour cause de conditions météorologiques. Une assurance annulation peut vous indemniser des frais engagés, selon le contrat souscrit. Le forfait de ski peut être pris en charge de façon partielle ou totale sans frais sous certaines modalités.

Les vacances sont posées, les tenues et accessoires sont dans la valise, toute la troupe est prête à dévaler les pistes, seul hic : il n’y a pas de neige dans la station de ski ! Les températures extérieures sont hautes et la montagne est directement impactée par le changement climatique. D’après une étude publiée dans la revue scientifique Nature climate change, 93 % des stations de ski des Alpes et 98 % de celles des Pyrénées sont en péril.

Les conditions météo est-il un motif d'annulation ?

S’il n’y a pas suffisamment de neige pour skier, est-il possible d’annuler son séjour et de se faire rembourser les frais engagés sans frais ? Pour les logements, que ce soit un Airbnb, un hôtel ou un gîte, la plupart des contrats stipulent que les conditions météorologiques ne représentent pas un motif valable pour demander une indemnisation. Votre seule option pour recevoir un remboursement partiel ou total est d’avoir souscrit une assurance annulation, et d’avoir bien lu les petits astérisques, qui peuvent donner des conditions très précises d’indemnisation. En ce qui concerne les forfaits de ski, même règle : sans l’adhésion à la Garantie neige – une assurance proposée en stations ou par des organismes privés –, vos chances d’être indemnisées sont quasi nulles. La bonne nouvelle, c’est que les stations prévoient le coup : elles font leur possible pour proposer des alternatives aux personnes qui ne skient pas, par choix, ou par défaut. Voici plusieurs activités à pratiquer en stations quand il n’y a pas de neige.

Pas de neige ? Prenez le temps de buller au spa

La montagne est l’environnement idéal pour faire du sport, mais pas que ! Les vacances d’hiver permettent aussi de se reposer et de prendre du temps pour soi. S’il n’y a pas assez de neige pour skier, pourquoi ne pas en profiter pour buller dans un jacuzzi, éliminer les toxines au hammam ou encore se faire masser pour relâcher la pression ? La plupart des stations bénéficient d’établissements proposant ce type de services.

Découvrir l’environnement en fatbike ou à pied

Il n’y a pas qu’avec une paire de raquettes ou de ski aux pieds que l’on peut explorer le domaine skiable ! En cas de pénurie de neige, plusieurs stations proposent des balades en fatbike ; il s’agit d’un vélo tout terrain à pneus surdimensionnés. Adeptes de sensations fortes, mais surtout de glisse, vous pouvez découvrir la montagne sans risquer de vous faire mal. Pour ceux qui préfèrent les activités plus douces, rien de plus sympathique que d’emprunter les sentiers de randonnée !

Faire de la plongée sous la glace

La plongée sous la glace, accessible notamment à Tignes, Saint-Martin de Belleville, à Courchevel ou encore à Val Cenis, permet d’explorer les merveilles de la glace des lacs de montagne. Il est bien sûr plus que déconseillé de pratiquer cette activité sans être encadré par un professionnel agréé qui saura vous fournir le matériel et les conseils adaptés.

Vol en parapente ou baptême d’hélicoptère

Enfin, pour vivre une expérience insolite et survoler des vallées et massifs enneigés, pourquoi ne pas vous laisser tenter par un vol en parapente ? Les stations du Corbier, Val Thorens, Deux Alpes, Méribel ou encore Avoriaz proposent cette aventure. Dans la même veine, il est aussi possible de réaliser un baptême d’hélicoptère ou en ULM en stations de ski, une façon de découvrir les lieux sous un tout nouvel angle.