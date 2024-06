Une plateforme de comparateur de vols et d’hôtels révèle le meilleur moment pour réserver, la période la plus propice aux économies et les destinations estivales les plus avantageuses. Résultat, réservez cinq semaines avant votre départ et privilégiez la fin des vacances scolaires.

56 % des Français prennent leurs vacances en juillet ou en août. Mais d’après ce même sondage pour Lidl Voyage, réalisé sur le compte Instagram du voyagiste, 43 % d’entre eux prévoient de ne pas dépenser plus de 1000 euros.

Pourtant, d’après une Étude OnePoll réalisée en avril 2024 pour la plateforme de comparateur de vols Skyscanner, 50 % des Français n’ont toujours pas réserver leurs vacances : un tiers d’entre eux attentent de trouver une bonne affaire, tandis que 42 % ne savent pas où aller. Il faut dire que cet été 2024 ressemble à un chemin de croix : les Jeux olympiques renchérissent les prix dans l’Hexagone et il devient difficile de trouver des vols et hébergements à moindre coût.

Si vous comptez vous y prendre au dernier moment, voici néanmoins quelques idées.

Favorisez la dernière semaine d’août

Les voyagistes sont unanimes : pour faire des économies, il faut éviter de réserver votre transport moins de cinq semaines avant votre départ. En l’occurrence, cette année, la dernière semaine d’août recèle les meilleures économies. D’après une étude de Skyscanner, une famille de 4 personnes peut économiser jusqu’à 30 % en voyageant en avion la semaine du 26 août par rapport à celle du 5 août, soit une économie moyenne de 216 €.

Quelles destinations choisir ?

Au rayon des villes les plus attractives, Skyscanner place Rome, Reykjavik et Tirana sur le podium. La capitale albanaise connaît la plus forte baisse de prix (-26 %) avec des allers-retours à partir de 63 € en juillet depuis Paris. Rome se place second avec une baisse de 15 % avec un aller-retour disponible à partir de 40 € en juillet ou en août.

N’oubliez pas de comparer

Enfin, prenez le temps de consulter un moteur de recherche avant de vous précipiter. Liligo, Kayak ou eDreams analysent en permanence les prix des compagnies aériennes. Attention, il vaut mieux acheter directement sur le site de la compagnie aérienne pour éviter de rémunérer des plateformes intermédiaires. En cas d’annulation ou de retard, vous aurez moins d’intermédiaires à contacter et vous vous ferez rembourser plus facilement. Montrez-vous flexible : choisissez un long-courrier avec escale et évitez les heures de pointe ou les week-ends si vous espérez partir dans une grande ville européenne.