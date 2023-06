Vacances d’été : pourquoi pas le camping ?

Les campings permettent une reconnexion à la nature, c’est pourquoi ils connaissent un nouvel essor depuis quelques années. Les infrastructures se sont adaptées pour correspondre à un public plus large. C’est pourquoi on trouve de plus en plus de campings qui ne possèdent que des logements en dur de type bungalows. Comme son nom l’indique, le glamping (contraction de “glamour” et de “camping”) propose ainsi des expériences confortables.