Vacances d'hiver 2024 : quelles sont les destinations phares des Français ?

Les Français se partagent la montagne enneigée et les plages ensoleillées des destinations tropicales. Pour la plupart des vacanciers, l’hiver rime tout de même avec montagne et ski. La Guadeloupe et la Martinique sont en tête des destinations les plus prisées par les touristes en manque de chaleur.

Quelles sont les destinations favorites des Français pour les vacances d’hiver ? Sur la base des recherches d’hébergements durant cette période, Abritel et Expedia ont dévoilé leurs prévisions. Et entre la fin de cette année et le début de la suivante, on peut constater que les stations de ski seront toujours aussi prisées par les voyageurs. D’autres feront tout de même le choix de s’envoler au soleil. Voici la liste des destinations les plus prisées du 10 février au 11 mars 2024.

Les Alpes en tête des destinations préférées des Français pour les vacances d’hiver

Dans le top trois des destinations les plus recherchées par les Français pour les vacances d’hiver 2024, on retrouve la Savoie en première position, suivie de la Haute-Savoie et des Hautes-Alpes. Vient ensuite le tour de l’Isère et des Hautes-Pyrénées pour les départements français prisés pour leurs montagnes et leur neige. Les Vosges et le Puy-de-Dômes complètent ce classement.

En ce qui concerne les communes les plus recherchées, elles sont toutes situées dans les Alpes, avec une prédilection pour les domaines de haute-montagne. Une façon de comprendre que les vacanciers ne veulent pas prendre le risque de faire le déplacement et se retrouver sans neige.

En tête du classement, on retrouve notamment Bourg-Saint-Maurice (Les Arcs), les Belleville (Val Thorens, Les Ménuires), la Plagne, Morzine, Tignes, les Allues (Méribel), Samoëns, Saint-Gervais, Val d’Isère ou encore la Clusaz.

Antilles, Maldives, Miami… Où iront les vacanciers en quête de soleil ?

Du côté des destinations ensoleillées, les Antilles françaises se retrouvent sans surprise dans le viseur des vacanciers ! Les recherches pour la Martinique seraient un peu plus élevées que pour la Guadeloupe. Mais par rapport à l’année précédente, l’attrait des Français pour d’autres séjours tropicaux a augmenté sur Expedia. Les recherches d’hôtels ont fortement augmenté pour les Maldives (+40 %), l’Ile Maurice (+35 %), Miami (+35 %) ainsi que pour la Thaïlande avec une augmentation de 35 % des recherches d’hôtels à Phuket et de 25 % à Bangkok ou encore Krabi. Il faut dire que les conditions météorologiques sont idéales entre février et mars, voilà donc une parfaite occasion de fuir le froid de l’hiver français pour ressortir les maillots avant tout le monde !