Emmener son chien à la plage : que faut-il savoir ?

Tout d'abord, évitez les zones de plage bondées pour le confort et la sécurité de tous. Vous vous épargnerez ainsi bien des conflits avec vos voisins de serviette et pourrez profiter plus tranquillement de la compagnie du chien dans l'eau et sur le sable.

Ensuite, votre animal mérite toute votre attention, exactement comme les jeunes enfants. On garde un œil sur lui en toutes circonstances afin d'éviter les risques de noyade et de coup de chaleur. En effet, le chien est aussi sensible que nous aux coups de soleil et aux insolations. Il doit pouvoir se reposer à l'ombre et s'hydrater souvent avec un bol d'eau fraîche. On évite aussi de se rendre à la plage avec lui durant les heures les plus chaudes (11h-16h).

Vous pouvez lui appliquer régulièrement un peu de crème solaire pour animaux sur les zones non protégées par les poils en évitant soigneusement la truffe, les lèvres, le contour des yeux et l'intérieur des oreilles.

Enfin, n'oubliez pas de rincer votre chien en quittant la plage pour éliminer le sel !