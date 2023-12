Vacances : est-il nécessaire de partir loin et longtemps pour déconnecter ?

La durée nécessaire pour décompresser et se changer les idées dépend d’une personne à une autre. Il est surtout important de faire des choses différentes et d’adopter un nouveau rythme. Chacun est libre de préférer les voyages de longue durée ou les courts séjours.

En ce qui concerne les vacances, deux clans s’opposent : certains préfèrent multiplier les courts séjours tout au long de l’année, tandis que d’autres prennent tous leurs congés ou presque d’un coup pour partir loin et longtemps. L’une de ces deux options est-elle optimale pour déconnecter du travail ? Si la réponse dépend de la personnalité de chacun, des chercheurs de l'université de Tampere en Finlande ont tenté de fournir une réponse objective.

Quelle est la durée idéale de vacances pour relâcher la pression ?

D’après les résultats de l’étude, il ne serait pas nécessaire de partir longtemps pour recharger les batteries. Sur les 54 personnes suivies, c’est au bout du onzième jour que le pic de bien-être a été observé. Sur les premiers, on prend ses marques, on s’habitue doucement au nouveau cadre, loin de son quotidien. Les chercheurs estiment ainsi que huit à onze jours seraient nécessaires pour déconnecter du travail et se reposer, au risque de s’ennuyer si l’on part plus longtemps. Cette donnée donnerait ainsi raison aux adeptes des courts, mais fréquents séjours tout au long de l’année. Toutefois, pour véritablement avoir le sentiment de récupérer totalement, d’autres paramètres sont à prendre en compte.

Changer de rythme et prendre du plaisir pour un voyage reposant et inoubliable

L'étude s'est également penchée sur “le rôle des différentes activités et expériences” vécues durant les vacances. Au-delà de la durée et du lieu du séjour, le rythme joue beaucoup sur les sensations ressenties lors d’un voyage. Les chercheurs expliquent qu’il est important de casser sa routine et ses automatismes pour avoir l’impression de souffler. La déconnexion passe à la fois par du repos, mais aussi par le fait de se brancher à des activités stimulantes, qui changent de l’ordinaire. Il peut notamment s’agir de sorties à la mer, de balades à cheval, de randonnées en montagne, d'ateliers culinaires avec les locaux… Même passives, elles auraient un impact positif. Vous l’avez compris, il n’est donc pas forcément nécessaire de partir loin et longtemps pour profiter de ses vacances. Ce qui compte avant tout, c’est la qualité des moments passés durant le voyage.