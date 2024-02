Comment skier en sécurité malgré de fortes variations de température ?

Pendant la saison hivernale, même proches des sommets, le mercure peut dépasser la dizaine de degrés en journée. La nuit, il rechute en dessous de zéro. Ces variations extrêmes de températures dégradent la neige et demandent davantage d’efforts aux skieurs.

Ces derniers jours, les températures avoisinaient les dix degrés en montagne, même à 2 000 mètres d'altitude. Une anomalie qui ne fait plus exception. Résultat, plus de neige naturelle, mais dans certaines stations comme à Aime-la-Plagne, le manteau neigeux artificiel se maintient coûte que coûte. Une situation qui pourrait s'inverser ces prochains jours avec l'arrivée de la neige et de températures plus froides en altitude.

Mais revenons à la neige artificielle ou de laboratoire. Les conditions de sa culture de la neige progressent. Très dense, la neige résiste aux variations de température et à des redoux très prononcés si elle se trouve en couche suffisante. Dans cette station, par exemple, l’enneigement dépassait le double mètre par endroit à la fin du mois de janvier. Avec des nuits en dessous de zéro, la neige continue à geler et ses couches inférieures emmagasinent suffisamment de froid. Mais attention, il faut rester prudent en skiant par de telles températures.

Neige mouillée et lourde

Les températures modifient la qualité de la neige et la pratique du ski. Lorsque la température extérieure dépasse le point de congélation (autour de 0 degré), la neige fond en surface. Elle devient mouillée et lourde. Si elle adhère davantage, elle ne permet plus aux skis de glisser en douceur.

Résultat, skier fatigue et demande plus de force. La neige reste collée sous les skis et les retient ainsi vers le sol. Ces conditions risquent d’augmenter la charge sur les articulations. Pour s’en prémunir, les moniteurs de ski conseillent de se pencher en avant et de s’appuyer davantage sur ses bâtons.

Autre effet désagréable : la neige fondue et glacée en dessous brûle la peau. Gare à vous si vous chutez, continuez à vous protéger même si l’air extérieur vous incite à retirer vos gants.

La glace en force

Malgré tout, les nuits restent froides. Une couche de glace se forme et la neige se comprime. Le matin, les pistes deviennent parfois incontrôlables et il devient difficile de prendre de simples virages. Là, les moniteurs préconisent une conduite en diagonale en exerçant une pression sur toute la longueur de la carre (côté pointu du ski). Cette technique permet d’accentuer la largeur des virages pour contourner les plaques de glace. Attention, elle entraîne une grande pression sur les genoux et les chevilles. Elle suppose surtout de bien fermer ses chaussures de ski.

Si vous ne maîtrisez pas suffisamment vos skis, vous aurez du mal à descendre sans vous blesser. Préférez attendre que les conditions de la piste s’améliorent.