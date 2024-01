Vacances : les offres de dernière minute sont-elles vraiment intéressantes ?

Toutes les offres de dernière minute ne sont pas si économiques qu’elles le paraissent. Il existe néanmoins des exceptions, surtout si vous voyagez en solo ou en duo. Pour véritablement faire une affaire, il ne faut pas être trop exigeant sur les lieux et les dates du voyage.

Toute l’année, les amateurs de voyage sont à la recherche des plus belles opportunités pour partir au meilleur moment, au meilleur prix. Peut-on encore miser sur les offres de séjours de dernière minute ? Si de nombreux sites proposent des packs comprenant vols et hôtels à un prix prétendument attractif, est-ce vraiment le cas ? En réalité, pas toujours.

Les offres de dernière minute dépendent de l’offre et de la demande

Que ce soit Opodo, Expedia, Lastminute, Voyages Pirates ou encore Promovacances, tous ces sites de réservation ont une même promesse : celle de vous proposer des offres de séjours au meilleur prix. Seul hic ? Il faut être très flexible sur de nombreux facteurs, comme la date, le lieu, le choix de l’hôtel et être ouvert à l’idée de ne pas être assis à côté de ses proches dans l’avion. Et pour cause, ces packages fonctionnent selon l’offre et la demande. À quelques semaines, voire quelques jours du départ, les compagnies aériennes peuvent brader leurs places restantes, et il en va de même pour les hébergements touristiques. Il est donc possible de dénicher un bon deal sur ces sites, mais pour un même voyage réservé trente jours en amont, vous ne payerez pas forcément moins cher. En faisant le test sur plusieurs destinations, le billet est régulièrement deux fois plus accessible à trente jours du départ par rapport à la veille ou le jour même. Le mieux est de comparer quotidiennement les prix pour s’assurer de réserver le meilleur deal.

À quel profil de voyageur s’adressent les voyages en last minute ?

Les sites de voyages en last minute peuvent néanmoins profiter de plus d’avantages que si vous réservez votre billet d’avion et votre hôtel de votre côté. Et pour cause, ils signent des accords conséquents avec les compagnies aériennes et les lieux d'hébergement pour faire profiter des meilleurs prix aux plus de clients possibles. Ces offres ne s’adressent néanmoins pas à tous les profils. Comme l’a expliqué Sarah Saucin, porte-parole de la société de voyage TUI à Sudinfo, “si vous êtes une famille de quatre et que vous voulez absolument partir à une date et une destination précises, ce sera plus compliqué à trouver. Mais si vous êtes assez flexible, il y aura encore de belles promotions.”