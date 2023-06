Randonnée : comment bien choisir son chemin quand on débute ?

Selon la Fédération française de randonnée, il existe deux types de chemin : les grandes randonnées (GR) et les promenades et randonnées (PR). La France compte “115 000 km de sentiers de GR auxquels s'ajoutent environ 100 100 km d'itinéraires de PR” précise la Fédération. Il est conseillé de rester sur ces types de sentiers balisés si vous êtes débutants. En effet, le balisage et la signalisation de ces itinéraires sont régis par une charte officielle. Elle apporte une certaine cohérence sur tout le territoire et garantit la qualité des chemins empruntés. Certains GR sont réputés difficiles, c’est le cas du GR Tour du Mont-Blanc, du GR5 de la Vanoise et du GR 54. Celui qui est réputé le plus facile est le GR 34 en Bretagne. C’est également le plus long itinéraire de grande randonnée de France.