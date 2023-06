Matériel de randonnée : que choisir lorsque l’on est débutant ?

La préparation de votre équipement va être légèrement différente si vous randonnez plusieurs jours. Pour les confirmés, il est possible d’embarquer une tente de bivouac. Pour les débutants, il est plutôt conseillé de s’arrêter dans des refuges ou des gîtes sur le chemin pour alléger le poids du matériel à transporter. De la nourriture et de l’eau sont indispensables pour partir plusieurs jours. Repas lyophilisés, tisane, fruits secs, barres de céréales, galettes, pâtes de fruits… l’essentiel est de choisir des aliments qui tiennent au corps et qui maintiennent un même niveau de glycémie durant toute la durée de votre effort. Des vêtements supplémentaires sont également à prévoir. On les choisit en fonction de la saison ou de la région où l’on va marcher.