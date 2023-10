5 astuces pour se faire surclasser à l’hôtel

Pour avoir l’opportunité de se faire surclasser à l’hôtel, il est recommandé de choisir un établissement plutôt récent. Et pour cause, en quête d’une clientèle à fidéliser, les responsables voudront faire plaisir aux voyageurs et leur donner envie de rester. Ainsi, ils espéreront que vous en parlerez positivement autour de vous, ce qui attirera de nouvelles personnes au sein de leur hôtel !