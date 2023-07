Trop de touristes à Saint-Tropez ? Que faire dans la région ?

Saint-Tropez fait partie des villes de la Côte d’Azur les plus plébiscitées par les touristes l’été. Durant la saison estivale, plus de 80 000 nouvelles têtes s’inscrivent au sein du paysage. Et pour cause, cette pépite du littoral méditerranéen regorge de paysages dignes des plus belles cartes postales, mais aussi de restaurants, plages privées et bars “tendances”. Si au cours de votre séjour, nous vous recommandons de flâner dans le village de Saint-Tropez, sans oublier son port et l’ancienne gendarmerie devenue musée, ce ne sont pas les lieux où vous rencontrerez le moins de touristes ! Outre l'arrière-pays qui regorge de curiosités, voici quelques activités à faire dans le golfe de Saint-Tropez ou dans ses proches alentours pour découvrir le coin avec davantage de tranquillité.