Trop de touristes au Mont-Saint-Michel ? Que faire dans les environs ?

Le Mont-Saint-Michel n’est pas la seule commune de la Manche à attirer les amateurs de bourgades charmantes. Carolles est une station balnéaire paisible ancrée au pied de la falaise. Pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est l'une des plus pittoresques de la Baie. Depuis le pignon Butor, vous pouvez descendre jusqu'à une charmante plage et ses cabines de plage toutes blanches. Il est aussi possible de visiter ses grottes, dont la légende raconte que l’on y aurait autrefois trouvé beaucoup d’or ! Pour les plus sportifs, Carolles est aussi le point de départ d’un sentier surnommé “le plus beau kilomètre de France”. Au départ du GR 223 au niveau des falaises de Champeaux, il vous offrira une vue splendide sur toute la baie.