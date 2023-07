Trop de touristes sur l’île d’Oléron ? Que faire dans la région ?

L’île d’Oléron fait en moyenne 174 m². C’est plutôt grand pour un lieu comptant 22 000 habitants. Sauf que l’été, l’île accueille plus de 350 000 touristes ! Il est donc difficile de trouver des spots secrets, qui ne le restent jamais très longtemps, où trouver le calme et la tranquillité. Pour admirer le lieu sans se sentir étouffé, pourquoi ne pas louer des vélos et profiter de ses paysages apaisants ? Entre les forêts de pin et les plages de sables fin de couleur jaune, vous devriez découvrir l’île d’Oléron sous un nouvel angle ! Pas moins de 130 km de pistes cyclables traversent l’île sur un superbe réseau continu de voies vertes dédiées. Notre balade favorite (environ 1h) ? Un départ de l’église de Saint Georges d’Oléron en direction des marais salants du Drouhet.