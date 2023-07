Vacances : quels vaccins faire selon ma destination ?

Pour préparer ses vacances, on pense souvent bagages, lieux à visiter, hôtels… Pourtant, si vous partez à l’étranger, il est primordial de s’informer sur les vaccins obligatoires et conseillés. Pas question de s’y prendre à la dernière minute, certains vaccins doivent être faits au moins un mois à l’avance et d’autres nécessitent un rappel obligatoire pour développer entièrement votre immunité.