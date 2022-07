Vols annulés, bagages perdus... pourquoi une telle pagaille dans les aéroports du monde entier ?

Des manques de personnels qui ont contraint certains aéroports à réduire leur activité, c'est le cas de celui de Schiphol (Pays-Bas) ou de Gatwick et Heathrow au Royaume-Uni. La compagnie low-cost EasyJet a également annoncé réduire son programme de vol pour cet été, tout comme la Lufthansa. D’autres, sans réduire le nombre de vols, conseillent à leurs voyageurs de prévoir d’importants retards avant leur voyage. En France, le groupe Aéroports de Paris (ADP) conseille ainsi aux passagers des long-courriers de venir désormais l’aéroport avec… quatre heures d’avance sur leur vol.

"De notre côté, on demande aux clients d’y être trois heures à l’avance. On enregistre des queues à n’en plus finir pour accéder à la sécurité et pour passer la PAF. Tout fait défaut. Et une fois ces contrôles passés, nos clients peuvent voir leur vol annulé en raison du manque de personnel au sein des compagnies aériennes", déplore René-Marc Chikli.

Une situation aggravée par les grèves qui touchent les aéroports comme les compagnies aériennes. Chez ADP, un mouvement social a provoqué d’importants retards les 2 et 3 juillets dernier et un nouveau préavis a été déposé pour les grands départs en vacances les 9 et 10 juillet. Même chose du côté des compagnies aériennes. Les personnels de Ryanair ont déjà lancé des mouvements de grève, et d’autres pourraient intervenir durant l’été pour réclamer des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail, perturbant les vols en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique ou aux Pays-Bas.