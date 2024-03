VIDÉO - À la découverte d'Essaouira, la petite Saint-Malo du Maroc

Essaouira est l'une des destinations les plus prisées au Maroc. Au XVIIIe siècle, c'est sous le nom de Mogador que l'on connaît cette cité qui a su garder toute son authenticité. Le 13H de TF1 vous emmène à la découverte de la cité des alizés.

Ses remparts qui plongent dans l'océan Atlantique lui valent le surnom de "Saint-Malo marocain". La ville d'Essaouira est une véritable forteresse érigée à partir de 1760. D'abord connue sous le nom de Mogador, elle est le chef-lieu de la province du même nom et a été pensée par le sultan Mohammed ben Abdallah, qui a confié sa construction à des architectes de renom, comme Théodore Cornut, élève de Vauban. "C'est pour ça qu'il y a une grande ressemblance entre la ville d'Essaouira et la ville de Saint-Malo", explique le maire de la ville, Tarik Ottmani, né dans la cité des alizés et qui œuvre pour la sauvegarde de son patrimoine historique.

Au-delà de ses remparts, Essaouira est également connue pour son port, lieu incontournable de la ville. Le site fût jadis l'un des plus importants ports de commerce de la région. S'il a perdu de sa superbe, il reste important, notamment pour la pêche de sardines, puisqu'il est le troisième du pays dans ce domaine.

Désormais, Essaouira est surtout connue pour attirer de plus en plus de touristes sur la côte atlantique. Sa médina est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001 et l'îlot de Mogador, le port et les plages permettent de pratiquer de nombreuses activités. La cité des alizées est particulièrement connue pour être un haut lieu du windsurf et du kitesurf, grâce aux vents puissants qui soufflent presque constamment dans la baie, et lui valent son surnom. Une perle sur les bords de l'océan Atlantique à découvrir dans le reportage en tête de cet article.