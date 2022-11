VIDÉO : à la découverte des chemins de l'Arabie

Un peu plus loin se trouve un lieu extraordinaire. Une nécropole immense construite il y a plus de 2 000 ans par les Nabatéens, une civilisation disparue. Plus d'une centaine de tombes-piliers ont été répertoriées. Avec les moyens de l’époque, la sculpture de ces masses de pierres durait entre deux et cinq ans.

Il y a un an, le site classé au patrimoine mondial de l’Unesco a accueilli ses premiers touristes. Un enjeu majeur pour l’Arabie saoudite, qui dans l’ère de l’après-pétrole, mise sur ce patrimoine préislamique spectaculaire. Des images à couper le souffle que vous pouvez retrouver dans le reportage en tête de l'article.