A la découverte de la spectaculaire grotte de Villars

La grotte de Villars a été découverte il y a plus de 50 ans par des spéléologues. Depuis, ce sont leurs descendants qui font vivre ce lieu fascinant. L'endroit nous replonge 30 000 ans en arrière. Dans les méandres de la galerie, on retrouve un paysage souterrain surprenant. "Partout où on pose les yeux, il y a des concrétions, et c'est vraiment fabuleux", affirme Catherine Birckel.