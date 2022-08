À la découverte de la splendeur des lacs d'altitude des Pyrénées

Les sommets se reflètent dans ces eaux limpides. Dans la réserve du Néouvielle, les lacs façonnent le paysage. Au pied de grande barrière granitique ou bordée de forêt, tous offrent un cadre incroyable. Pour en profiter, les pêcheurs arrivent très tôt, dès six heures, avant le lever du soleil. Ces eaux abritent plus de 500 espèces d'algues et de nombreux poissons des montagnes comme la truite fario ou l'omble chevalier.