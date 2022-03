À la découverte des châteaux de la Bavière royale

Sa plus grande fantaisie fut de construire le château de Neuschwanstein, fort isolé du reste du monde. Cette "merveille blanche" a été bâtie de 1869 à 1888, à flanc de montagne, sur un piton rocheux. Cet édifice n'a plus aucun secret pour Yves Vatin-Pérignon, guide français. Il vit dans la région depuis 25 ans et accompagne chaque année des centaines de touristes. Comme le roi est passionné par la musique et l’architecture, partout, les fresques font allusion à Richard Wagner.