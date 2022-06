À la découverte des trésors de la Camargue

Nous vous emmenons dans cette région de contraste, la Camargue. Avec son parc naturel régional qui abrite plus d'animaux que d'Êtres humains et sa côte avec ses campings, ses marinas à l'américaine et ses plages qui attirent de nombreux touristes aux beaux jours. Un moment de découverte entre le monde des flamants roses et celui des adeptes de kitesurf. Ce sont deux visages de la Camargue qui vous seront dévoilés.