À la découverte des trésors du Salento en Italie

À Salento, on s'enthousiasme aussi à reproduire les pâtes emblématiques de la région, les orecchiettes. On vient d'autres régions d'Italie, et même de l'autre côté du globe pour apprendre à maîtriser son façonnage. Cette simplicité caractérise le Salento. Le soir venu, à Mesagne, mandoline et tambourin s'accordent pour lancer une pizzica. On attribuait autrefois des pouvoirs à cette musique dans les villages ruraux du de la région, où il n'y avait pas de médecin. La pizzica se dansait alors à l'abri des regards. Aujourd'hui, ces ambassadeurs sont fiers d'investir les places et sa mélodie contamine de nombreux curieux, piqué par la fièvre du Salento.