À la découverte des trésors méconnus du Havre

Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus rien. Il fallait rebâtir une ville entière sur des ruines, le plus vite possible. La mission est confiée à Auguste Perret. Par chance, derrière cette porte, rien n'a bougé depuis 70 ans. Les Havrais découvrent le quotidien de l'époque. Après la reconstruction, ils en apprennent plus sur les choix de l'architecte. Avec le temps, les habitants ont pris conscience de l'exploit. Aujourd'hui, les appartements signés Auguste Perret sont très prisés dans la ville.