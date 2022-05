À la découverte du Luberon, le paradis des fleurs sauvages

De Cavaillon à Gordes, ce paradis des champs de coquelicots attire au mois de mai les amoureux de fleurs sauvages. Des randonneurs, croisés par nos reporters, ont choisi de monter à cheval pour admirer les spectacles. Juste avant la saison estivale, Olivier Augier, guide équestre pour Provence Hipposervices, en profite pour emmener ses amis sur le chemin de Roussillon encore désert. Et pour cause, au printemps, ses ocres uniques dévoilent leurs plus belles lumières.