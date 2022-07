À la découverte du Val d'Escreins, le petit Canada des Alpes

Le Val d'Escreins a ses habitués. Et parmi Rémi Morel, un photographe amoureux de la montagne qui ne ménage pas ses efforts pour immortaliser à chaque randonnée de nouveaux trésors. Un peu plus haut, c'est un arbre centenaire qui va attirer son attention. Là-bas, la nature impose le respect à 360 degrés. Les pics de la Font Sancte y culminent à près de 3 400 mètres. Ce sont les plus hautes montagnes du Queyras. Deux géants qui surveillent le vallon. Voilà sans doute pourquoi ce lieu est chargé de légendes.