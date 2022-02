Sicile : acheter une maison pour 1 euro ou en louer une gratuitement, ça vous tente ?

Ailleurs, la location est même gratuite. C'est le cas dans la cité de Sambucca, qui après avoir également lancé l'opération des maisons à 1 euro, a restauré une bâtisse de 125 mètres carrés qui était inhabitée depuis 1968. Répartie sur trois étages et en plein centre du village, la demeure est louable gratuitement toute l'année. Seule contrepartie, une chambre doit être louée à des voyageurs de passage neuf mois sur douze. Si vous voulez postuler et y vivre donc un an sans rien débourser (et même gagner l'argent généré par l'activité d'hôte), sachez qu'il faut avoir plus de 18 ans et être "capable de tenir une conversation en anglais", comme l'indique cette offre diffusée par Airbnb, partenaire de l'opération. L'entrée dans les lieux est prévue pour le 30 juin 2022.

En cassant ainsi les prix, le maire cherche un nouvel ambassadeur tout en attirant des touristes. Et suite à cette annonce, les candidatures se bousculent. "Là, nous venons de dépasser les 170.000 candidatures. Elles viennent de partout dans le monde", se réjouit Giacomo Trovato, directeur d'Airbnb Italie, qui épaule la mairie pour éplucher les dossiers.