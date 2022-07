Aéroport : voyage dans les "zones interdites"

Guillaume est pompier comme tous ceux qui circulent ici, il doit passer un permis spécial pour déchiffrer les panneaux, les marquages au sol et les feux de circulation spécifiques. Mais pas seulement. En été, le trafic est intense sur la piste comme dans les airs. La tour de contrôle gère 1 300 vols par jour. Aux heures de pointe, c'est un décollage et un atterrissage toutes les 30 secondes, avec les aléas liés à la saison. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.