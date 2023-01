REPORTAGE - Partez à la découverte des trésors du Zambèze

Autre merveille du Zambèze : les chutes Victoria, parmi les plus belles et les plus spectaculaires au monde. Partagées entre la Zambie et le Zimbabwe, elles constituent la plus grande cataracte de la planète avec leurs 1700 mètres de large et 108 mètres de haut. Long de 2750 kilomètres, le bassin du fleuve couvre 1.330.000 km² et les pluies qui l'alimentent sont concentrées entre novembre et mars.