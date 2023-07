VIDÉO - Voyage dans les terres sauvages de la Corse, loin de l'affluence du littoral

Changeons de décor et d’ambiance. En cette fin de journée, sous la Tour de Capanella, Diane Salicetti, responsable de "Orca agricultura e cavalli", accompagne une famille arrivée de Montpellier (Hérault). Elle propose une balade à cheval entre maquis et plages pour découvrir le patrimoine agropastoral de la région. Au fil de la soirée, les paysages changent, et c’est une Corse silencieuse et discrète qui apparaît. Dernières lueurs, la balade se termine avec une surprise, un dîner sous les étoiles.