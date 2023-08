VIDÉO - Alpes : des routes vertigineuses à couper le souffle

À quelques kilomètres de là, une voie mythique de l’Oisans donne des frissons aux plus téméraires. Sur les versants de Villard-Notre-Dame (Isère), neuf kilomètres de montée sont creusés à même la roche. Sans doute fallait-il être un peu fou pour créer un accès dans un chaos de schistes et de calcaires. Ces paysages grandioses et une telle prouesse humaine forcent l’admiration.