Alpes-Maritimes : les paysages lunaires du plateau de Caussols

Le ciel est dégagé plus 300 jours par an. Alors, une quinzaine de chercheurs se relaient nuit et jour pour faire leurs expériences. Ces coupoles abritent un laser. La tête dans la Lune, les pieds sur Terre, Jean-Luc Armandi arpente le plateau depuis 70 ans. Il en connaît toutes les pierres et tous les secrets. La grotte aurait été aménagée en chapelle par un berger à la fin du XIXème siècle. Les pèlerins et les promeneurs y déposent encore aujourd'hui de l'eau bénite ou des photos pour recevoir la protection de Notre-Dame de Calern.