VIDÉO - Alsace, Bourgogne, Corse : la magie de la France vue du ciel

Depuis leur appareil, ils jouissent d'un spectacle sans pareil. Pilote d'avion de tourisme, lancé à l'assaut du Mont-Blanc, d'une montgolfière soumise aux caprices du vent ou d'un étrange croisement entre un hélicoptère et un avion, embarquement immédiat, hors des sentiers battus. Prenons place à bord d'un avion de tourisme, un DR 400 au côté de Nicolas Lutun, pilote, et de ses passagers du jour.

Laeticia et son ami Laurent volent pour la première fois au-dessus du Mont-Blanc. En pilote expérimenté, Nicolas survole le glacier de Leschaux à 110 km/h. Non loin de-là, au pied de la dent du Géant, une étendue de glace, fendue d'immenses crevasses. Et juste sous leurs yeux, sa majesté, le Mont-Blanc, avec 4 807 mètres d'altitude.