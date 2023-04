VIDÉO - Bienvenue dans le Colorado... en Lorraine

C'est une forêt qui ne connaît pas de frontières. Nous sommes pourtant aux confins de l'Alsace-Lorraine, et de l'Allemagne. Des randonneurs d'un club vosgien sont des habitués des lieux. Ils entretiennent même le chemin et le balisage, qui mènent au Colorado lorrain. C'est le surnom donné à cette impressionnante barre rocheuse qui surprend toujours quand on la découvre. La roche est là depuis des millions d'années, le rouge, c'est le fer qu'elle contient. Sculptés par le vent et la pluie, les rochers de l'Altschlossfelsen s'apprécient en toute saison.