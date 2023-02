VIDÉO - Les Îles Malouines, le paradis des lions de mer

Par endroits, l'île des Lions de mer ressemble à un roc planté dans l'océan. Entourée de falaises de 50 mètres, elle abrite une colonie de manchot, les gorfous sauteurs. Ils prennent chaque jour un chemin dangereux et escarpé pour nourrir leurs poussins. On pourrait les appeler, les gorfous escaladeurs. "Quand il y a de grosses tempêtes, les parents ne peuvent pas sortir de l'eau pendant plusieurs jours et parfois, les poussins n'ont rien à manger. Le problème s'aggrave avec le changement climatique car les tempêtes se multiplient. on fait tout ce que l'on peut pour préserver l'environnement", explique Sarah.

