Annecy, la petite Venise des Alpes

Une poignée d’Annéciens tente ici de résister. Ils restaurent et font briller les embarcations. Alimentés par le lac, les canaux servaient à laver le linge en 1920. En effet, il façonne la ville depuis le Moyen Âge. Marcher dans l'une des plus petites rivières du pays devient un privilège. Entre lac et montagne, Annecy reste une carte postale indémodable où l’eau n’a pas fini de couler sous les ponts.