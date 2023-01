Archipel du Cap-Vert : les trésors marins de l'île de Sal

Les eaux du Cap-vert sont parmi les plus riches au monde en termes de biodiversité. Plus de 300 espèces vivent dans ces fonds volcaniques. Des espèces menacées, comme la tortue Caouanne. Son bec très large lui permet d'attraper les algues marines. Elle peut peser jusqu'à 200 kilos et vivre 70 ans. Entre les mois de juin et d'octobre, à la nuit tombée, elle vient pondre sur les plages de l'île. La suite du reportage en cliquant sur la vidéo en tête de cet article.