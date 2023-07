VIDÉO - Du grand air et du frais : des vacances au sommet à la montagne

Les vacances seront plus détendues pour Jean-Philippe et Véronique qui ont choisi un emplacement haut perché pour une bonne raison. "On a chaud, puis après, des brumes viennent nous rafraîchir. Ce n'est pas du bonheur ?", sourit Jean-Philippe. Le constat est le même un peu plus bas dans ce camping. Une famille vient de quitter la côte espagnole pour retrouver de la fraîcheur. "On était à 28 °C ce matin, et là, on arrive à 24 °C", se réjouissent-ils.