VIDÉO - Balade en traineau et construction d'igloo : une vie de trappeur au cœur des Pyrénées ariégeoises

De nombreuses activités peuvent y être pratiquées. Balades en traineau tracté par des chiens ou des chevaux, randonnées en raquettes, ski de fond... et construction d'igloos, option choisie par ce groupe d'amis rencontré par les équipes du 13H de TF1 (voir la vidéo en tête de cet article). Chacun est sa tâche pour découper et assembler les blocs de glace. Alors que le jour décline sur les cimes enneigées, mieux vaut ne pas trop s'attarder, la nuit s'annonce des plus fraîches, autour des -8°C.