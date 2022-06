Au bout du monde avec les habitants de L'Île-des-Pins

Et les eaux turquoises du lagon sont très poissonneuses. Elles nourrissent les habitants de l'île. Aujourd'hui, c'est un mulet qui va composer la base du plat traditionnel calédonien : le bougna. Noëlie prépare ce ragoût à base d'igname, de citrouille et de tout ce qui pousse ici au gré des saisons. Mais le secret de cette recette, c'est sa cuisson. Il a un goût fumé aux saveurs sucrées et salées.