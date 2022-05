Au cœur de la Camargue à cheval

Un peu plus loin dans les terres, Thierry Teyssier se met au fourneau pour préparer un plat typique camarguais : la gardiane de taureau. De la viande, quelques olives, du vin rouge et des herbes aromatiques, tous les ingrédients se trouvent dans la région. La préparation est simple : faites revenir les oignons et la viande avant de faire mijoter avec du vin rouge. Ici, la recette se transmet de génération en génération. Jusque dans l’assiette, c’est tout un territoire qui fait la fierté des Camarguais.