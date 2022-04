Au fil de l’eau : à vélo le long du Rhône

Jean-Bernard Buisson, lui, est plutôt un adepte du bateau. Il est amoureux de ce secteur que l’on appelle le Haut-Rhône, plus méconnu et indomptable. À 68 ans, ce pêcheur professionnel continue inlassablement à remonter ses filets pour alimenter les marchés locaux et sa table d’hôte. Du lac Léman jusqu’à la Méditerranée, le Rhône nous offre ses paysages et sa gastronomie. Au menu : filet de perche et friture locale.