Au fil de l'eau dans le Sud-Ouest : la cascade d'Autoire

L'été, la cascade est très fréquentée. Alors pour protéger son environnement, l'accès est restreint. Quelques centaines de mètres plus bas, en longeant la rivière, c'est la délivrance. La cascade se situe à proximité du village d'Autoire, dans la vallée de la Dordogne, au creux des falaises. Depuis les sommets, une source alimente la fontaine de la commune. Son doux son perturbe à peine la quiétude des lieux. Autoire est classée parmi les plus beaux villages de l'Hexagone. Les toitures des maisons sont brunes et pointues, et les façades sont claires, parfois à colombage.