VIDÉO - Au fil de l'eau : en péniche sur le canal de la Marne au Rhin

C'est ici, entre les étangs de Moselle et les Vosges du Nord, que le canal de la Marne au Rhin offre le plus de variétés de paysages et d'expériences de navigation. Ça commence par une succession de tunnels de près de trois kilomètres en tout. Après 30 minutes sous terre, le retour au soleil fait du bien. Au milieu des rochers vosgiens, la navigation est plus tranquille.