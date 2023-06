VIDÉO - Au Pays basque, entre pêche, cave sous-marine et surf

À l'heure où les Basques dorment encore, Alice et Stéphane quittent le port de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), direction Hendaye. Ce mercredi, le soleil a décidé de se cacher, les orages menacent, donnant à la côte un autre visage, plus sauvage. Avec la houle, notre embarcation paraît plus petite, et mieux vaut bien s'accrocher.